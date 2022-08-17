Чебоксары, 17 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Чувашии, как и в большинстве регионов, годовая инфляция в июле замедлилась. При этом инфляция в республике оставалась выше среднероссийского уровня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии по итогам июля.

ИА REGNUM Инфляция

По данным банкиров, годовая инфляция в Чувашии в июле замедлилась до 16,72% после 17,55% в июне, оставаясь выше окружного уровня в Поволжье (15,54%) и среднероссийского показателя (15,1%).

Отмечается, что годовой прирост цен на продукты питания в июле составил 18,07% после 19,63% (-1,56%) в предыдущем месяце, на непродовольственные товары замедлился до 19,68% после 20,64% (-0,96%), прирост цен на услуги увеличился с 10,21% до 10,8% (+0,59%).

В нацбанке поясняют, что рост цен сдерживали укрепление рубля, увеличение предложения на ряд товаров, государственная поддержка производителей и низкая потребительская активность.

Ранее ЦБ отмечал, что в июле 2022 года инфляция замедлилась в подавляющем большинстве регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года инфляция составила 11,11%, в том числе продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 9,7% и 14,66%.