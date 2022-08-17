Москва, 17 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Сбер получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков (подделок фото-, видео- и аудиоматериалов с помощью нейросетей). Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Сбербанк

Объединённые в одну систему, эти технологии позволяют с высокой точностью определить синтетически изменённые изображения лиц на видео. Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. В этом случае система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков. Показатели эффективности системы, при замерах на независимых тестовых выборках, составили 98%, что существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Разработанные технологии предназначены для защита от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection; выявления на ранних стадиях информационных атак с целью борьбы с фейковыми новостями; обеспечения защиты переговоров по видео-конференц-связи.

«Сбер постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на Сбер и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях».

Один из патентов Сбера Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала патентом недели.