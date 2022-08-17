Киев, , 14:51 — REGNUM Нефтяная и перерабатывающая инфраструктура Украины серьёзно повреждена, многие активы потеряны. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает 17 августа издание «Страна».

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие нефтяные и перерабатывающие активы, отметил он, страна потеряла после 24 февраля. Так, не работают и не будут запущены в работу Шебелинский газоперерабатывающий завод и Кременчугский НПЗ.

«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — сказал Витренко.

Часть подземных НПЗ находятся в районе боевых действий или на территориях, более не подконтрольных Киеву. Около 50% природного газа Украины добывалось в Харьковской области, где теперь идут бои, добавил он.

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