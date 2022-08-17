Лондон, , 21:39 — REGNUM Великобритания отрицает, что самолёт королевских ВВС вторгся в воздушное пространство России за Полярным кругом, после того как Москва обвинила Лондон в преднамеренной провокации. Об этом сообщает BBC.

Минобороны Великобритании заявило, что полёт RC-135 был частью «обычной операции», добавив, что «ни разу» самолёт не входил в воздушное пространство России.

«RC-135, базирующийся в ВВС Уоддингтоне в Линкольншире, поддерживал связь с российским гражданским авиадиспетчером, и его экипаж действовал «безопасно и профессионально» во время полёта, который проходил над Норвежским и Баренцевым морями за Полярным кругом», — пишет BBC.

Также в Минобороны Великобритании добавили, что российский истребитель совершил «небезопасный близкий пролет» над самолётом-разведчиком над международными водами.

Напомним, что самолёт-разведчик ВВС Великобритании нарушил воздушные границы Российской Федерации 15 августа. По тревоге был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Самолёт-разведчик нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

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Как сообщало ИА REGNUM, наглую заявку на пролет над территорией России британского самолёта-разведчика следует рассматривать в одном ряду с ситуацией, которая формируется вокруг Запорожской АЭС, отметил 16 августа политолог Олег Боронин.

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