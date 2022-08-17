Пермь, , 14:41 — REGNUM В Перми 36-летняя женщина, получившая огнестрельное ранение, находится в больнице. Её состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное, сообщают 17 августа СМИ со ссылкой на краевой минздрав.

В больнице Pixabay.com

Напомним, горожанка получила огнестрельные ранения в районе микрорайона Кислотные дачи в Перми. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

СУ СКР по региону заявил о задержании стрелка. Сейчас у него статус подозреваемого. Следователи ходатайствуют о заключении мужчины под стражу.

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