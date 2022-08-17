Кубинка, Московская область, 17 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В данный момент Россия начала продажу за рубеж экспортных версий ракет «Калибр». Об этом 17 августа сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на форуме «Армия-2022».

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр»

«Высокоточные современные ракетные системы «Калибр» неоднократно подтвердили свои характеристики в реальных условиях, и наши иностранные партнеры высоко оценили их возможности», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Михеев уточнил, что «Рособоронэкспорт» на протяжении нескольких лет успешно продвигает экспортные версии «Калибров» и их аналогов — Club-S и Club-N.

«Они пользуются большим спросом среди зарубежных эксплуатантов российских подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, существует возможность установки этих комплексов на корабли иностранного производства», — пояснил глава «Рособоронэкспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автомобильный завод «Урал» представил арктический автобус-вездеход на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».