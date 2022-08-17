Москва, 17 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Санкции против России и отказ от российского газа угрожают экономике самой Европы, и в Германии это наконец-то начали понимать. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы комитета бундестага по энергетике и защите климата Клауса Эрнста об «экономическом харакири» Германии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В статье для Berliner Zeitung Эрнст заявил, что зимой многим немцам и немецким предприятиям предстоит пережить потери из-за роста цен на энергоносители и спада экономики. Угрозу энергоснабжению крупнейшей экономики Европы он сравнил с харакири и добавил, что Украине оно никак не поможет.

«Что-то начинают подозревать, наверное. Иногда, правда, бывает хуже поздно, чем никогда. Но, как мы знаем, на чужих ошибках учатся редко», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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