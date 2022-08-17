Москва, 17 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Профильным ведомствам стоит обратить внимание на постоянно увеличивающееся число людей, которые хотят получить российское гражданство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

Депутат рассказал о рабочей поездке в Бердянск Запорожской области, в ходе которой губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава администрации Бердянского района Александр Сауленко подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

«В документе предусмотрено, что Тверская область окажет содействие Бердянскому району в модернизации системы водоснабжения, обеспечении устойчивого электроснабжения. Наряду с гуманитарной помощью область будет оказывать помощь в управлении этими процессами», — сказал Васильев, представляющий Тверскую область в Госдуме.

По его словам, также прошли встречи с жителями освобожденных территорий, где были рассмотрены вопросы о подготовке школ к новому учебному году, а региона — к осенне-зимнему периоду и ремонту дорог.

«Также мы получили обращения с просьбой ускорить процедуру оформления гражданства Российской Федерации. Число желающих стать гражданином РФ продолжает расти. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на это профильных ведомств. Сейчас в день рассматривается до 250 заявлений. В Бердянске почти 5 тыс. человек уже получили российские паспорта. В ближайшее время еще более 30 тыс. жителей Запорожской области станут гражданами России», — добавил Васильев.