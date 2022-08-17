Уфа, 17 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Перечень правонарушений, которые фиксируются камерами автоматического контроля, расширяют в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Bidgee Дорожная камера

Наряду со скоростным режимом камеры следят за использованием водителями мобильных телефонов и ремней безопасности, а также за выездом на встречную полосу.

Отмечается, что в ближайшее время на улицах Уфы и Стерлитамака установят автоматизированные системы контроля правил проезда перекрёстков.

Всего в Башкирии были установлены 1 843 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в закон об автодорогах в регионе.