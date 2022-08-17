Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Услугами международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси в период с января по июль 2022 года воспользовались 1,5 млн человек, что на 121,56% больше, чем за те же месяцы в 2021 году. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба владеющей воздушной гаванью компании «Тав Джорджиа».

Аэропорт. Тбилиси Gia Gvilava

В компании отметили, что в тбилисском аэропорту оказывают услуги 35 авиакомпаний. Самолёты из столицы Грузии летают по 38 направлениям.

Кроме того, услугами аэропорта имени Александра Картвели в Батуми за отчётный период воспользовались 313 тыс. человек. Это на 35% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, ранее пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии сообщила, что с января по июль 2022 года страну посетили 2,3 гостей. Это втрое больше, чем в 2021 году.