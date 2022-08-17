Москва, , 14:38 — REGNUM Рекордное снижение курса юаня к доллару является следствие локдаунов в Китае, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Юань

«На протяжении последних 12 лет Центробанк Китая поддерживал курс юань к доллару в коридоре 7,20:6,05.

Текущий курс 6,75 юань за доллар США находится по середине этого долгосрочного коридора, поэтому глобального изменения трендов в этой валютной паре не происходит.

Наблюдаемое последние месяцы ослабление юань к доллару является следствием локдаунов вызвавших перебои в производстве и логистике из-за многочисленных вспышек коронавирусной инфекции на территории Китая», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный банк Китая понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар.

Читайте также: Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару до рекордного минимума