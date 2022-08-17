Москва, 17 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая в 2022 году растет колоссальными темпами, заявил 17 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Government ZA Флаги России и Китая

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат также отметил, что еще одним перспективным партнером для России является Индия, откуда Москва получает целый комплекс необходимых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что говорить о том, что международное сообщество поддерживает анироссийские санкции, нельзя.

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