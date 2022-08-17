Кострома, , 14:37 — REGNUM Мошенники начали обманывать жителей Костромской области по новой схеме. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Теперь жулики представляются мобильными операторами и предлагают собеседникам подключить дополнительные услуги или перейти на новый выгодный тариф. В случае, если жертва соглашается, преступники запрашивают паспортные данные и реквизиты банковских карт.

После этого со счетов людей пропадают все средства, на имена костромичей оформляются крупные кредиты. Всего с начала лета жертвами такого мошенничества стали 5 человек. В общей сложности они потеряли 2 миллиона рублей.

Ранее «социальные инженеры» представлялись горожанами полицейскими, прокурорами, сотрудниками СК и других силовых ведомств. Полиция просит жителей региона не заключать никаких сделок по телефону и беречь персональные данные.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года в области зарегистрировали 1423 дистанционных преступления. Это на 9,5% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

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