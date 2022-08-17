Москва, , 14:36 — REGNUM Во Владимирской области показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом по итогам 2021 года в 2,6 раза превысил средний по России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, сообщила 17 августа пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME

«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много…

Если посмотреть Вашу биографию, Вы уже на всех участках поработали, поработали на разных, и с успехом. Но, я думаю, Вы со мной согласитесь: здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — сказал Путин.

Президент поручил Авдееву развернуть пропаганду здорового образа жизни и развивать инфраструктуру «для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова».

Путин провёл встречу с Александром Авдеевым в режиме видеоконференции 17 августа. Основной темой было социально-экономическое развитие региона.