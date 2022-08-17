Москва, 17 августа 2022, 14:36 — REGNUM Во Владимирской области показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом по итогам 2021 года в 2,6 раза превысил средний по России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, сообщила 17 августа пресс-служба Кремля.
Президент поручил Авдееву развернуть пропаганду здорового образа жизни и развивать инфраструктуру «для занятий спортом, физической культурой и культурой в самом прямом и широком смысле этого слова».
Путин провёл встречу с Александром Авдеевым в режиме видеоконференции 17 августа. Основной темой было социально-экономическое развитие региона.