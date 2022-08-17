Москва, , 14:33 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» не выплатил нападающему Вадиму Шипачёву 110 млн рублей. Об этом 17 августа сообщает «Спорт-экспресс».

Вадим Шипачёв Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что клуб не выплатил игроку индивидуальный бонус.

Напомним, Шипачёв повёл в составе «Динамо» три сезона, а в мае 2022 года его обменяли в «Ак Барс». 35-летний хоккеист подписал контракт с казанским клубом до конца сезона 2024/25.

В сезоне 2021/22 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шипачёв был признан самым ценным игроком.

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