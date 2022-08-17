Канберра, 17 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Австралия была одной из первых сторонников, когда Индонезия боролась за свою независимость, сообщает Antara.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

«Мы очень гордимся тем, что тесные отношения, которые существуют с тех пор, обусловлены нашими деловыми, образовательными, культурными и общественными связями», — написала глава МИД Австралии в Twitter.

Пенни Вонг поздравила министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и народ Индонезии с Днем независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо телеграмму с поздравлением в связи с празднованием 77-летия Республики Индонезия.

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