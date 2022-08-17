Оренбург, 17 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержана местная жительница. Причиной стал заказанный в Казахстане товар — препараты с сильнодействующим веществом, сообщили 17 августа в пресс-службе Самарской таможни.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Таможенники выявили посылку, в которой находилось 180 капсул с сильнодействующим веществом. Пять коробок с капсулами оренбурженка заказала на имя своей матери. Какие-либо документы, подтверждающие правомерность, законность и обоснованность приобретения и перемещения изъятых препаратов, женщина не предоставила.

По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через Государственную границу РФ возбуждено уголовное дело. Известно, что оренбурженка уже имеет судимость за контрабанду сильнодействующих веществ.