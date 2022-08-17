Тюмень, 17 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело о мошенничестве с транспортными картами. Фигурантам 17 августа избирают меру пресечения, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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По версии следствия, в период с 15 декабря 2020-го по 15 августа 2022 года пока неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключённых между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и тремя перевозчиками, подавали ложные сведения о количестве перевезённых пассажиров льготных категорий в автоматизированную систему оплаты проезда.

На основе ложных данных департамент предоставлял перевозчикам соответствующие субсидии. Таким образом, из муниципального бюджета похищен один миллион рублей.

В Центральный районный суд Тюмени 17 августа поступило восемь материалов по определению меры пресечения в отношении обвиняемых по этому резонансному уголовному делу.

На данный час известно, что 41-летний механик у ИП Шулепова будет находиться под домашним арестом по 14 октября 2022 года. До этого же дня заключены под стражу директор ООО «Победа», кондуктор и водитель маршрутного такси.