Пекин, 17 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Военные Народно-освободительной армии Китая будут принимать участие в учениях «Восток-2022», который пройдут на территории России. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба минобороны КНР.

Народно-освободительная армия Китая

«В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и Россия, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022»», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в этих манёврах примут участие военнослужащие Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и из других стран.

Помимо того, уточняется, что китайские учёные будут принимать участие в учениях, чтобы углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, а также для повышения уровня стратегического сотрудничества со участниками манёвров и повышения способности противостояния различным угрозам.

При этом подчёркивается, что участие военных НОАК в этих учениях «не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти высоко ценят заявления президента России Владимира Путина о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси являлся хорошо спланированной провокацией.