Британцы научились определять местоположение в Арктике по телефону
Лондон, 17 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Британская компания Smith Myers, член Сети безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в Арктике (ARSCAR), примет участие в поисково-спасательных учениях Livex за пределами архипелага Шпицберген. Во время учений компания протестирует свой поисково-спасательный аппарат Artemis на борту вертолета Leonardo AW101, сконфигурированного норвежскими ВВС. Об этом сообщает информационное агентство Aviation International News.
Artemis был разработан для точного определения местоположения мобильных телефонов в сложных условиях бортовой радиолокации с использованием всего двух небольших антенн.
«Artemis может обнаруживать, находить и поддерживать связь с телефонами, даже когда нет покрытия местной сотовой сети <…> Это возможность продемонстрировать и поделиться технологией, которая меняет правила игры во всём мире со всеми участниками ARCSAR», — отметил Питер Майерс, директор компании Smith Myers.
По словам Майерса, Artemis превращает любой мобильный телефон в спасательный маяк с помощью всего двух небольших антенн для определения широты и долготы. Он может отправлять текстовые сообщения и звонки в зонах, недоступных для обслуживания. Artemis увеличивает шансы на положительный результат в условиях низкой освещенности и доступен в нескольких конфигурациях для пилотируемых и беспилотных платформ.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что новейшее самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», созданное для использования в Арктике, успешно прошло испытания высокими температурами.
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