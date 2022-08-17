Лондон, 17 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Британская компания Smith Myers, член Сети безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в Арктике (ARSCAR), примет участие в поисково-спасательных учениях Livex за пределами архипелага Шпицберген. Во время учений компания протестирует свой поисково-спасательный аппарат Artemis на борту вертолета Leonardo AW101, сконфигурированного норвежскими ВВС. Об этом сообщает информационное агентство Aviation International News.

Kaluga.sledcom.ru Мобильные телефоны

Artemis был разработан для точного определения местоположения мобильных телефонов в сложных условиях бортовой радиолокации с использованием всего двух небольших антенн.

«Artemis может обнаруживать, находить и поддерживать связь с телефонами, даже когда нет покрытия местной сотовой сети <…> Это возможность продемонстрировать и поделиться технологией, которая меняет правила игры во всём мире со всеми участниками ARCSAR», — отметил Питер Майерс, директор компании Smith Myers.

По словам Майерса, Artemis превращает любой мобильный телефон в спасательный маяк с помощью всего двух небольших антенн для определения широты и долготы. Он может отправлять текстовые сообщения и звонки в зонах, недоступных для обслуживания. Artemis увеличивает шансы на положительный результат в условиях низкой освещенности и доступен в нескольких конфигурациях для пилотируемых и беспилотных платформ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новейшее самоходное артиллерийское орудие «Магнолия», созданное для использования в Арктике, успешно прошло испытания высокими температурами.

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