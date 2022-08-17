Тбилиси, 17 августа 2022, 14:26 — REGNUM Критикующие политику США депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды правящей партии «Гузинская мечта», не стали независимыми. С таким заявление выступил перед журналистами другой депутат, один из лидеров партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Здание парламента Грузии
Здание парламента Грузии
Spartaky

«Не существует никаких четырёх ушедших депутатов. Вышло одно крыло «Грузинской мечты» и критикует посольство США», — сказал Хвичия.

По его мнению, действия этих депутатов, якобы согласовываются с руководством «Мечты». Лидер партии заявил, что это стало ещё одним поводом обвинять правящую партию в следовании антизападным курсом.

Напомним, 16 августа Хундадзе, Субари, Кавелашвили и Мачарашвили призвали избавить обсуждение запланированных в Грузии реформ от присутствия иностранных послов. Они также заявили, что посольство США в Тбилиси прислало в парламент «рекомендации» по проведению в судебной реформе, в которых слово «должны» используется 60 раз, а слово «рекомендуется» — только девять.

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