Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Критикующие политику США депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды правящей партии «Гузинская мечта», не стали независимыми. С таким заявление выступил перед журналистами другой депутат, один из лидеров партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Здание парламента Грузии Spartaky

«Не существует никаких четырёх ушедших депутатов. Вышло одно крыло «Грузинской мечты» и критикует посольство США», — сказал Хвичия.

По его мнению, действия этих депутатов, якобы согласовываются с руководством «Мечты». Лидер партии заявил, что это стало ещё одним поводом обвинять правящую партию в следовании антизападным курсом.

Напомним, 16 августа Хундадзе, Субари, Кавелашвили и Мачарашвили призвали избавить обсуждение запланированных в Грузии реформ от присутствия иностранных послов. Они также заявили, что посольство США в Тбилиси прислало в парламент «рекомендации» по проведению в судебной реформе, в которых слово «должны» используется 60 раз, а слово «рекомендуется» — только девять.

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