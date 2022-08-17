Курск, 17 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил установить танк Т-34, демонтированный в Нарве (Эстония), на территории мемориала к юбилею победы на Курской дуге.

Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34» Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва

«Вечером того же дня инициативная группа курян запустила в сети интернет голосование за петицию о переносе памятника в Курскую область. Пообщался с коллегами по оргкомитету подготовки юбилея победы на Курской дуге, который мы отметим ровно через год. Поговорил во время вчерашней вечерней поездки с руководителями Поныровского района, и принял решение поддержать наших земляков.

Мы готовы забрать легендарную «тридцать четвёрку» с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги.

Готовы предложить нашим «эстонским партнёрам» в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Он также выразил благодарность жителям Нарвы, которые принесли цветы на место демонтированного памятника.