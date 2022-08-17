Москва, , 14:24 — REGNUM Получаемые японскими компаниями уведомления о новом операторе проекта «Сахплин-2» являются предложениями российской стороны о перезаключении контрактов на поставку СПГ с новым оператором проекта ООО «Сахалинская энергия», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2» Russian.dissident

«Сахали́н-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта — компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компания, ЛТД», в которой Газпрому принадлежит 50% + 1 акция, нидерландской компании Shell — 27,5% минус 1 акция, японской компании Mitsui — 12,5%, японской компании Mitsubishi — 10%.

После начала спецоперации на Украине компания Shell заявила о своих намерениях выйти из совместных предприятий с российскими компаниями, в том числе из проекта «Сахалин-2».

Для защиты национальных интересов Владимир Путин 30 июня подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Действуя во исполнении указа президента правительство РФ постановило создать нового оператора ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в г. Южно-Сахалинске Российской Федерации.

Новый оператор сменит компанию Сахалин Энерджи Инвестмент Компания ЛТД, ранее являющуюся оператором проекта «Сахалин-2» и зарегистрированную на Бермудских островах. Указ президента устраняет два фундаментальных риска для проекта «Сахалина-2». Первый — это риск места регистрации оператора проекта на Бермудских островах.

Перерегистрация оператора проекта в российскую юрисдикцию минимизирует возможные санкционнные риски и их влияние на работу проекта. Бермудские острова являются владением Великобритании, которая находится в первых рядах «недружественных» России стран.

Второй — риск политических действий и/или бездействия со стороны компаний участников проекта и зарегистрированных на территории «недружественных государств и подконтрольных им. Правительство Нидерландов, где зарегистрирована компания Shell, также является одним из наиболее активных участников санкций против России.

Иным участникам проекта будет тяжело отказаться от российского газа из-за сложной ситуации в энергетической отрасли. Японии, в случае выхода ее компаний из проекта «Сахалин-2», пришлось бы дополнительно импортировать СПГ на сумму превышающую 15 млрд долларов.

Сегодня в рамках проектов «Сахалин» Япония получает 9% от общих объемов СПГ и 3,6% сырой нефти. Получаемый объем энергоносителей, цены на которые постоянно растут, является гарантом энергетической безопасности страны «Восходящего солнца». 15 августа в ходе торгов цена сентябрьского фьючерса на поставку природного газа на условиях TTF превысила 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

В настоящее время ООО «Сахалинская Энергия» уже зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Новый оператор проекта приступил к официальному извещению потребителей о его правоприемственности старому оператору и направил им оферты на подписание контрактов с новой компанией. Получателям осталось только скрепить оферту своими подписями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уведомления о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору получили уже несколько японских компаний, покупающих российский СПГ.

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