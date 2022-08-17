Пермь, 17 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют заморозки. Ночные температуры воздуха достигнут отрицательных значений, сообщает ГУ МЧС по региону.

Free-Photos Заморозки

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 18 — 19 августа на севере и востоке края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2˚С. На территории 19 муниципальных образований сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс).

В связи с похолоданием возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Населению рекомендуют соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, самодельных нагревательных устройств.