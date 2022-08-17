Джакарта, , 14:21 — REGNUM Индонезия отпраздновала День независимости в будущей столице на Калимантане, где находится один из крупнейших тропических лесов в мире, сообщает французское издание Le Figaro.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Новая столица Индонезии Нусантара, расположенная в 2000 км от Джакарты, должна стать новой политической столицей государства. Проект, о котором объявил президент Индонезии Джоко Видодо в 2019 году, вызвал критику со стороны экологов, которые считают, что проект может ускорить разрушение тропических джунглей.

Правительство готовится активизировать усилия по инфраструктурным проектам, чтобы иметь возможность открыть столицу, когда Джоко Видодо покинет свой пост в 2024 году.

«Главная цель церемонии — передать дух 77-й годовщины независимости, укрепить нашу решимость и наш дух для строительства новой столицы», — заявил представитель администрации новой столицы.

Строительство объекта, которое должно было начаться в 2020 году, замедлилось из-за пандемии. Его следует разбить на несколько этапов до 2045 года.

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