Самара, 17 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. 208 дворовых территорий и 69 общественных пространств благоустроили в 2022 году в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Reshaem.vmeste76.ru Ремонт двора

Отмечается, что для завершения работ по созданию комфортной городской среды в Самарской области была установлена дата 1 сентября.

«Мы имеем опыт качественного выполнения всех работ в срок. В запасе есть ещё время, чтобы завершить все работы по всем муниципальным образованиям», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Он поручил главам муниципалитетов лично проверить ход работ по благоустройству, чтобы не допустить отклонений от графика.

Добавим, что по результатам последних трёх лет в Самарской области было благоустроено более 500 общественных и почти 1000 дворовых территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области планируют привести в порядок 144 общественных пространства и 318 дворовых территорий.