Калуга, , 21:51 — REGNUM Во втором квартале 2022 года в банковской системе Калужской области выявили 44 поддельных денежных знака Банка России, что на 23 меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций калужского отделения Банка России Станислава Савко.

Фальшивая купюра 40.мвд.рф

Фальшивок номиналом 5000 рублей обнаружено 30 штук, поддельных двухтысячных банкнот — восемь, фальшивых тысячных купюр — пять. В статистику попала и одна фальшивая монета достоинством 5 рублей. Выведены из обращения четыре поддельных денежных знака иностранных государств: одна купюра номиналом 100 евро, две — номиналом 100 и одна — номиналом 50 долларов США.

«В основном, мошенников интересует крупный номинал, при этом российские банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества. На один миллион купюр, находящихся в обращении, приходится всего шесть поддельных. Для сравнения, в Европе этот показатель вдвое выше», — отметил Станислав Савко.

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