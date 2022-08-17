Почти на треть сократилось количество фальшивых банкнот в Калужской области
Калуга, 17 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года в банковской системе Калужской области выявили 44 поддельных денежных знака Банка России, что на 23 меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций калужского отделения Банка России Станислава Савко.
Фальшивок номиналом 5000 рублей обнаружено 30 штук, поддельных двухтысячных банкнот — восемь, фальшивых тысячных купюр — пять. В статистику попала и одна фальшивая монета достоинством 5 рублей. Выведены из обращения четыре поддельных денежных знака иностранных государств: одна купюра номиналом 100 евро, две — номиналом 100 и одна — номиналом 50 долларов США.