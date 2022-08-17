Тамбов, 17 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области 17 августа выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом — на 22 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы 16 человек. Всего в области зарегистрирован 118 тыс. 761 случай заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 492 пациента, в том числе 66 — за последние сутки.

За весь период скончались 2457 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.