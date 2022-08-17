Нью-Йорк, США, , 14:18 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило о помощи Австралии в размере 11 миллионов долларов для народа Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Австралия

По данным УКГВ, общая сумма австралийской помощи Афганистану с этим пакетом достигает 63 миллионов австралийских долларов.

УКГВ заявило, что постоянная поддержка доноров спасает жизни нуждающихся людей в Афганистане.

Афганистан столкнулся с гуманитарным кризисом после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и прекращения иностранной помощи. По некоторым данным, в настоящее время половина населения страны страдает от голода и нуждается в помощи.