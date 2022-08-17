Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Глава (аким) новообразованной Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы 17 августа представил план развития региона президенту республики Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Предусмотрена реконструкция сети водоотведения и канализации городов и сельских населенных пунктов. Также намечен ремонт 289,5 км дорог областного значения и 112,5 км дорог районного значения», — сообщили в пресс-службе о содержании доклада.

Кроме того, в области запланировано строительство 11 школ и восьми детских садов. В случае исполнения задуманного, в регионе получится создать более 10 тыс. новых рабочих мест.

Сообщается, что Токаев одобрил план развития области.

Напомним, 8 июня в Казахстане была восстановлена ранее упразднённая Карагандинская область и названа Улытауской с административным центром в Жезказгане.