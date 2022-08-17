Херсон, Украина, 17 августа 2022, 14:16 — REGNUM Власти Херсонской области намерены провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными в ходе спецоперации территориями. Об этом 17 августа заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
Как уже сообщало ИА REGNUM, российские военные установили полный контроль над Херсонской областью 15 марта. Затем здесь была создана временная гражданская администрация.
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