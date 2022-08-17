Херсон, Украина, , 14:16 — REGNUM Власти Херсонской области намерены провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными в ходе спецоперации территориями. Об этом 17 августа заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

«Хотелось бы, чтобы референдум проходил сразу по всем территориям. Херсонская область практически полностью освобождена. Мы ждем, когда ДНР (Донецкую Народную Республику) полностью освободят, ожидаем, чтобы был единый день голосования по всем территориям», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российские военные установили полный контроль над Херсонской областью 15 марта. Затем здесь была создана временная гражданская администрация.

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