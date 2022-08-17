Анкара, , 14:16 — REGNUM Маршал Абдул Рашид Дустум, лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА), обратился к лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с призывом вступить в переговоры с Высшим советом национального сопротивления Афганистана, заявив, что «война не является решением».

Маршал Абдул Рашид Дустум ariananews. co

«Мы не можем уничтожить друг друга. Мы изгнали их («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) один раз, но они вернулись. Как мусульмане и афганцы, мы должны принимать друг друга. Все устали от войны. Я не хочу никакой войны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже должны это принять», — сказал Дустум в интервью BBC.

«Они не могут уничтожить нас военной силой или просто игнорировать нас. Они не могут игнорировать права нашего народа. У меня большие надежды. Я также передал свои предложения руководству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил маршал.

После падения города Мазари-Шарифа, столицы провинции Балх на севере Афганистана, Абдул Рашид Дустум покинул страну и теперь живёт в Турции. Лидер НИДА говорит, что не хочет новой гражданской войны в Афганистане, и что все фракции должны согласиться на создание инклюзивного правительства.

Дустум также добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны ограничивать образование девочек, а молодое поколение Афганистана во многом отличается, и они должны принять этот факт.

Маршал Дустум — одна из самых влиятельных фигур на севере и среди узбеков Афганистана. О причинах захвата северных провинций талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он говорит, что бывший президент Ашраф Гани не возлагал на него никаких конкретных обязанностей.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не завоевал Афганистан своими силами. Они пришли к власти путём сделки. Им было бы очень нелегко вернуть контроль над Афганистаном силой. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен благодарить Ашрафа Гани и правительство США [за этот захват]. Президент пошёл на сделку с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всегда пытался ослабить антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деятелей. Господин Гани никогда не поддерживал мои предложения по защите Афганистана от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Дустум.

Лидер НИДА сказал: »Все мои усилия направлены на установление справедливости в Афганистане, Афганистане, в котором все равны. Каждый афганец должен иметь равные права. Все они должны иметь одинаковые права. Это то, чего я хочу. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорирует права этнических меньшинств».

Дустум подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны принять предложение о переговорах.

«Мы готовы к переговорам. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также должен начать честный и открытый переговорный процесс», — подчеркнул он.

Он добавил: »Если только они продолжат свою политику и будут настаивать на том, что их правительство является инклюзивным, уверяю вас, что они потеряют возможность для переговоров и потеряют Афганистан».

Маршал также заявил, что если эта попытка переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни к чему не приведёт, он объявит о своем «следующем решении» в ближайшие несколько месяцев.