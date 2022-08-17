Астрахань, 17 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Астраханской области 17 августа выявлены 115 пациентов с коронавирусом — на одного меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 122 тыс. 116 положительных результатов исследования.

116 тыс. 73 человека выписаны после курса лечения, в том числе 76 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 36 человек. Подтвержден один новый летальный случай.