Оренбург, 17 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области годовая инфляция продолжает снижаться. В июле она составила 15,9%, сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

ИА REGNUM Инфляция

В марте инфляция составила 19,50%, в апреле — 19,38%, в мае — 18,25%, июне – 16,48%. На такую динамику повлияли общероссийские факторы: ослабление потребительской активности населения после мартовского ажиотажа, увеличение предложения продовольственных и непродовольственных товаров и укрепление рубля.

Так, в июле в Оренбуржье подешевели капуста, картофель, морковь, виноград. Замедлился рост цен на яблоки, груши, апельсины, бананы. Также медленнее, чем месяц назад, дорожали мясные продукты. На это повлиял не только рост объемов производства мяса, но и государственные меры поддержки животноводческой отрасли.

В связи с охлаждением спроса после весеннего ажиотажного всплеска и укреплением рубля замедлился рост цен на бытовую технику, электронику, новые легковые автомобили, строительные материалы и мебель.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране к концу 2022 года уменьшится до 12–15%.