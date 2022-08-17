Красноярск, 17 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 613 носителей коронавируса, выздоровели 189 человек, госпитализация потребовалась 127 заболевшим, скончался один ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в регионе подтверждено 373 516 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 358 141 человек, скончались 10 927 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе был выявлен 531 носитель коронавируса, выздоровели 159 человек, госпитализация потребовалась 107 заболевшим. Летальных случаев зарегистрировано не было.