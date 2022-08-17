Варшава, 17 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Позицию канцлера Германии Олафа Шольца, ранее заявившего о том, что он против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, считает ошибочной МИД Польши. Об этом 17 августа заявил заместитель главы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.

Министерство иностранных дел Польши Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач

«До него не дошли или он не читал всех тех сообщений об огромной поддержке политики (президента РФ) Владимира Путина среди простых жителей России», — сказал он.

Также заместитель главы МИД Польши указал, что можно жить и не видя этого, однако, как он считает, это нужно знать для принятия необходимых политических решений.

Кроме того, Пшидач назвал такую позицию канцлера ФРГ явной попыткой «в каком-то смысле обелить или провести разделение».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил что он не поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, так как конфликт на Украине не является «войной российского народа».