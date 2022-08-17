Курск, 17 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

17 августа выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 15 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 122 тыс. 124 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 812 пациентов, в том числе 162 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.