Манчестер, Великобритания, , 14:07 — REGNUM Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что через две недели выйдет интервью, в котором он расскажет правду о том, где продолжит карьеру.

Криштиану Роналду (сс) Oleg Dubyna

«Скоро все узнают правду, когда через пару недель выйдет интервью. СМИ распространяют ложь», — написал Роналду в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также он рассказал, что записывает новости о себе в блокнот, и за последние несколько месяцев только пять из 100 новостей оказались верными.

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний Роналду намерен уйти из «Манчестер Юнайтед», потому что команда не играет в Лиге чемпионов, но клуб отказывает ему в досрочном расторжении контракта.

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