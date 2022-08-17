Манчестер, Великобритания, 17 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что через две недели выйдет интервью, в котором он расскажет правду о том, где продолжит карьеру.

(сс) Oleg Dubyna Криштиану Роналду

«Скоро все узнают правду, когда через пару недель выйдет интервью. СМИ распространяют ложь», — написал Роналду в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также он рассказал, что записывает новости о себе в блокнот, и за последние несколько месяцев только пять из 100 новостей оказались верными.

Ранее СМИ сообщали, что 37-летний Роналду намерен уйти из «Манчестер Юнайтед», потому что команда не играет в Лиге чемпионов, но клуб отказывает ему в досрочном расторжении контракта.