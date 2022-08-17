Донецк, , 14:07 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике ракетой «Точка-У», в результате один человек погиб. Об этом 17 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Точка-У» ВСУ VoidWanderer

«Самое страшное, что произошло, произошло сегодня в 3 часа ночи. По поселку Пантелеймоновка, который ни в коем случае уже нельзя назвать прифронтовым, он достаточно давно уже находится на расстоянии 10 км от линии фронта, были применена «Точка-У», — сказал он в эфире Первого канала.

Он добавил, что ракета была не просто сбита в воздухе ПВО, она приземлилась в центре поселка.

«Я не знаю, каким чудом, но так получилось, что у нас только один убитый», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 65 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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