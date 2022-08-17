Донецк, 17 августа 2022, 14:07 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике ракетой «Точка-У», в результате один человек погиб. Об этом 17 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он добавил, что ракета была не просто сбита в воздухе ПВО, она приземлилась в центре поселка.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 65 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.
Читайте также: Украинские боевики за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК