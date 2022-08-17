Москва, 17 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Япония пример прагматичности и здравого экономического смысла в отличие от ЕС в части поставок российской нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Премьер-министр Японии Фумио Кисида не раз заявлял о нежелании Токио отказываться от импорта российского сырья. Более того, Япония не собирается выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», даже несмотря на давление со стороны ЕС и Запада.

Эти проекты чрезвычайно важны для энергетической безопасности страны. Япония пример прагматичности и здравого экономического смысла в отличие от ЕС.

Неожиданно, для вводящих санкции стран выясняется, что они наносят вред и им. И чем дальше заходят западные санкции против России, тем больше они начинают напоминать мысленный эксперимент квантовой физики — Кот Шрёдингера, который одновременно и есть и нет.

То есть запрет на импорт российских товаров, сырья, энергоносителей есть, однако от потребностей в экономике никуда не уйти, и если очень надо, то найдутся способы обойти эти запреты, несмотря на западное порицание России.

Так, 15 августа 2022 года шесть крупнейших банков возобновили работу с российскими государственными и корпоративными долговыми обязательствами. Речь идет о Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, Deutsche Bank, Barclays.

И чем ближе к зиме, тем больше стран последуют примеру Японии, и станут массовыми двойные стандарты в отношении российских санкций.

Что же санкции санкциями, но экономическая безопасность страны, капитализм и здравый смысл это совсем другое и не про это. Такими темпами не исключено, что и «Северный поток — 2» зимой откроют», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Япония вновь начала импортировать российскую нефть, заявили в министерстве финансов Японии.

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