Кишинёв, 17 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 17 августа провела встречу с прибывшим Кишинёв директором Румынской разведывательной службы Эдуардом Раулем Хельвигом. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

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«Были затронуты темы, которые в настоящее время находятся в центре внимания всего региона: повышенный уровень рисков безопасности, возможность активизации торговли оружием, террористические и кибератаки, радикализация и дезинформация», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Санду также рассказала Хельвигу о планируемой реформе сектора национальной безопасности Молдавии. Среди вопросов, которые требуется достичь: прозрачность деятельности Службы информации и безопасности, улучшение механизма парламентского контроля по вопросам нацбезопасности и повышение доверия граждан к силовикам.

Также важным компонентом безопасности Молдавии Санду назвала международное сотрудничество.