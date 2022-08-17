Байкальск, Иркутская область, 17 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» зарегистрирован шестнадцатый по счёту резидент, сообщил 17 августа в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

Правительство Иркутской области Турзона «Ворота Байкала»

«Компания «Талисман Соболиная» построит там современный гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 93 номера. Строительство начнут уже в следующем году. С приходом нового резидента объем привлечённых инвестиций всех проектов в ОЭЗ «Ворота Байкала» составит почти 17 млрд рублей.

Это очень хороший показатель. Со своей стороны мы делаем все, чтобы обеспечить территорию необходимой инфраструктурой. Сейчас в ОЭЗ идет строительство улично-дорожной сети с освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения. На эти цели нам удалось привлечь федеральное финансирование. Сейчас важно, чтобы подрядчики выполнили свою работу качественно и в срок.

Байкальску сегодня уделяется повышенное внимание на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поручил федеральному Правительству совместно с Правительством Иркутской области и «ВЭБ. РФ» утвердить программу социально-экономического развития Байкальска до 2040 года.

В ней обязательно будут предусмотрены мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры. И будем последовательно воплощать в жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года в реестр резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» вошли три новые компании с общим объемом заявленных инвестиций более 10 млрд рублей.

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