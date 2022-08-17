Уфа, , 14:04 — REGNUM Ресторан быстрого обслуживания намерены построить в башкирском городе Салават. Об этом 17 августа сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев в своем телеграм-канале.

Территория фуд-корта Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что сфера общественного питания является очень перспективной и быстроразвивающейся индустрией, интерес к ней продолжает расти.

«Один из наших инвесторов, с которым мы заключили соглашение на инвестиционном сабантуе в Сибае, получил в аренду землю под строительство. Вчера глава Башкирии подписал соответствующий документ», — сообщил министр.

Гусев добавил, что инвестор реализует инвестиционный проект по возведению в городе Салавате на пересечении улиц Калинина и Губкина ресторана быстрого обслуживания. На эти цели инвестор намерен направить свыше ста млн рублей и создать 60 новых рабочих мест, пояснил чиновник.

Отмечается, что предприятие создаст ресторан с организацией обслуживания гостей на автомобилях, детскую площадку, а также благоустроит прилегающую к зданию ресторана территорию.

Ориентировочная площадь объекта 350 — 400 кв. метров. Реализовать проект планируется до конца 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рестораны «Макдоналдс» на фоне начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине приостановили работу в России, а 16 марта было объявлено о уходе компании с российского рынка. Эти рестораны были куплены одним из российских бизнесменов и переименованы.