Азербайджан, 14 сентября, 2005, 10:40 — ИА Регнум. По сообщению независимого азербайджанского телеканала ANS, на официальном сайте Посольства США в Армении азербайджанские территории - Нахичеван и Нагорный Карабах представлены как исторические армянские территории.

По сообщению телеканала, на сайте также искажены топонимы Нахичевана: названия сел и деревень арменизированы. Комментируя этот факт, руководитель Управления информации МИД Азербайджана Тахир Тагизаде подчеркнул недопустимость искажения действительности со стороны дипломатического корпуса и отметил необходимость детального его расследования.