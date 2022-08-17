Ульяновск, , 14:01 — REGNUM Под Ульяновском 20 августа состоится военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», в котором примут участие представители 30 исторических клубов. Гостей ждут выставка военной техники, реконструкция сражения, битва на мечах и катание на лошадях, сообщает администрация Ульяновска.

Участник реконструкции Дарья Драй © ИА REGNUM

Всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг» состоится в седьмой раз и будет посвящён 77-летию Великой Победы и памяти Героя СССР Александра Матросова. Ожидается участие 30 исторических клубов из 11 регионов России: Чувашии, Мордовии, Татарии, Марий Эл, Прикамья, а также Волгоградской, Кировской, Самарской, Липецкой, Саратовской и Ульяновской областей.

Участники соберутся возле села Ивановка Ульяновского района, где будет проведена военная реконструкция боя с использованием техника времён Великой Отечественной войны. Организаторы отмечают, что впервые будет использована система полевой реактивной артиллерии «Катюша». В программу фестиваля также войдёт битва на мягких мечах.

Кроме того, в парке будут работать интерактивные площадки, будет представлена выставка писем участников Великой Отечественной войны, фотографии фронтовиков и их награды, работы из коллекции Ленинского мемориала. Также гости смогут прокатиться на лошадях и воспользоваться услугами полевой кухни.

Отметим, что здесь расположен мемориальный музей Александра Матросова, в котором будет представлено военное обмундирование разных эпох и стран.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее поисковики выехали в Белоруссию, где пройдут поисковые работы на месте героических боёв 154-й стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске в годы Великой Отечественной войн. Также сформирован отряд поисковиков, которые в настоящее время находятся в Калужской области на международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Подробнее: Белорусские и ульяновские поисковики проведут совместные раскопки