Рязань, , 14:03 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён с 17 августа на территориях двух муниципалитетов Рязанской области в связи с природными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Несмотря на то, что опасности для населённых пунктов нет, режим ЧС введён на территориях Спасского и Клепиковского районов.

«Сейчас на месте сосредоточена большая группировка сил и средств. Ситуация находится на круглосуточном контроле. Для повышения оперативности по моему поручению на место выехал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Филиппов», — сказал врио губернатора Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сложная ситуация в Спасском районе в Кудомском лесничестве площадь возгорания составляет 500 гектаров. На помощь рязанским пожарным прибыли спасатели из Москвы.

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