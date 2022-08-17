Рязань, 17 августа 2022, 14:03 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён с 17 августа на территориях двух муниципалитетов Рязанской области в связи с природными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Несмотря на то, что опасности для населённых пунктов нет, режим ЧС введён на территориях Спасского и Клепиковского районов.
Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сложная ситуация в Спасском районе в Кудомском лесничестве площадь возгорания составляет 500 гектаров. На помощь рязанским пожарным прибыли спасатели из Москвы.
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