Оренбург, 17 августа 2022, 14:08 — REGNUM В Оренбурге 17 августа суд избрал меру пресечения в отношении генерального директора ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» Сергея Попцова. Он отправлен под домашний арест, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.
Сергей Попцов будет находится под домашним арестом до 19 октября. В удовлетворении ходатайства обвиняемого об избрании ему более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, отказано. Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, директора комбината школьного питания обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, он в составе организованной группы совершал хищения денег, выделенных из бюджета, на организацию питания в детских садах.
Ранее полицейские заявили о том, что в школы и детсады поставлялась контрафактная молочная продукция. Под видом натуральных молочных продуктов осуществлялась поставка дешёвых заменителей и их аналогов
Стоит отметить, Сергей Попцов в ноябре 1990 года организовал городской центр «Подросток». В настоящее время является генеральным директором Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Подросток», депутатом Оренбургского городского Совета.
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