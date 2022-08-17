Оренбург, , 14:08 — REGNUM В Оренбурге 17 августа суд избрал меру пресечения в отношении генерального директора ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» Сергея Попцова. Он отправлен под домашний арест, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

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Сергей Попцов будет находится под домашним арестом до 19 октября. В удовлетворении ходатайства обвиняемого об избрании ему более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, отказано. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, директора комбината школьного питания обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, он в составе организованной группы совершал хищения денег, выделенных из бюджета, на организацию питания в детских садах.

Ранее полицейские заявили о том, что в школы и детсады поставлялась контрафактная молочная продукция. Под видом натуральных молочных продуктов осуществлялась поставка дешёвых заменителей и их аналогов

Стоит отметить, Сергей Попцов в ноябре 1990 года организовал городской центр «Подросток». В настоящее время является генеральным директором Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Подросток», депутатом Оренбургского городского Совета.

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