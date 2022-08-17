Казань, , 17:20 — REGNUM По итогам семи месяцев 2022 года в Татарии отмечается увеличение спроса на недвижимость. За отчетный период на регистрацию жилья было подано заявлений на 11,6% больше показателя прошлого года, сообщает 17 августа управление Росреестра по РТ.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С января по июль в 2021 году было подано чуть более 600 тыс. заявлений, в 2022 году — около 675 тысяч. По сравнению с маем 2022 года спрос на квартиры в июле увеличился почти на 30% (с 4,4 тыс. до 5,7 тыс.). Также востребованы индивидуальные жилые дома (с 1,1 тыc. до 1,4 тыс.) и земельные участки (с 6,8 тыс. до 8,3 тыс.).

Вице-президент гильдии риелторов РТ Руслан Садреев предполагает, что «дальнейший рост спроса как в первичном, так и во вторичном сегменте недвижимости, в том числе на жилые дома и земельные участки, будет только расти».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на конец мая в эксплуатацию было введено 1,5 млн кв. метров жилья или 54,4% от плана на год. Результаты аналогичного периода 2021 года превышены на 29%. Многоквартирного жилья сдали 563 тыс. кв. метров. Среди жителей республики наиболее популярна сельская ипотека. В 2020 году на сельскую ипотеку выделили 3,6 млрд рублей, в 2021 году — 3,9 млрд рублей.

Читайте также: В Татарии ожидают восстановления рынка жилья

Читайте также: Пониженный спрос на жилье в РФ объяснили пессимизмом населения